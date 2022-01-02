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45 минут назад

Самой старой женщине в мире исполнилось 119 лет

Самый старый человек в мире — японка Кане Танака — 2 января отметила свое 119-летие, сообщает агентство Kyodo.

Самой старой женщине в мире исполнилось 119 лет
Фото: ReutersReuters

Женщина проживает в доме престарелых в префектуре Фукуока, где родилась и выросла. Из-за пандемических ограничений у нее практически нет возможности увидеться с родственниками.

Танака взаимодействует с персоналом с помощью жестов и любит числовые головоломки, шоколад и газированные напитки.

Танака была признана Книгой рекордов Гиннеса в марте 2019 самым старым из ныне живущих людей — тогда ей было 116 лет. Она пережила в Японии эпоху Мэйдзи, Тайсё, Сева, Хэйсэй и встретила эпоху Рэйва.

Осенью прошлого года испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия стал самым старым ныне живущим в мире мужчиной и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он раскрыл свой секрет долголетия.

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