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13 минут назад

Умерла заслуженная артистка России Недда Аязян

В Ярославле на 82-м году жизни умерла заслуженная артистка России, пианистка Недда Аязян. Об этом сообщили в группе Ярославского музыкального училища им. Л. В Собинова во «ВКонтакте».

Умерла заслуженная артистка России Недда Аязян
Фото: ВКонтактеВКонтакте

«2 января 2022 года после продолжительной тяжелой болезни ушла из жизни Недда Израилевна Аязян, заслуженная артистка РФ, преподаватель училища — замечательный музыкант, исключительная по своему таланту пианистка», — сказано в сообщении.

В училище, в котором музыкант проработала более полувека, отметили, что сцену она считала своим призванием, а ее преподавательская деятельность всегда была на недосягаемой высоте. Она 40 лет являлась солисткой Ярославской филармонии, под ее началом выпустилось огромное количество учеников.

Ранее стало известно о смерти народной артистки РСФСР, актрисы и певицы Лидии Захаренко. Причины смерти солистки оперной труппы МАМТ не раскрываются.

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