Умерла заслуженная артистка России Недда Аязян

В Ярославле на 82-м году жизни умерла заслуженная артистка России , пианистка Недда Аязян. Об этом сообщили в группе Ярославского музыкального училища им. Л. В Собинова во «ВКонтакте».

«2 января 2022 года после продолжительной тяжелой болезни ушла из жизни Недда Израилевна Аязян, заслуженная артистка РФ, преподаватель училища — замечательный музыкант, исключительная по своему таланту пианистка», — сказано в сообщении.

В училище, в котором музыкант проработала более полувека, отметили, что сцену она считала своим призванием, а ее преподавательская деятельность всегда была на недосягаемой высоте. Она 40 лет являлась солисткой Ярославской филармонии, под ее началом выпустилось огромное количество учеников.