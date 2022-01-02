В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
54 минуты назад

В WWF предрекли холодный 2022 год по всей Земле

2022 год на всей Земле будет холоднее, чем 2020-й, предрек директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин. Его слова приводит URA.RU.

В WWF предрекли холодный 2022 год по всей Земле
Фото: ReutersReuters

По словам специалиста, это произойдет из-за развития климатического явления Ла-Нинья, которое означает поднятие на поверхность холодной воды в южной части Тихого океана. Это поспособствует понижению средней температуры на всей планете.

Он отметил, что понижение температуры не повлияет на развитие процессов, связанных с глобальным потеплением.

«Это не означает никакой смены трендов. Это просто некий естественный процесс», — добавил он.

Ранее завкафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов и ее ведущий научный сотрудник Михаил Локощенко заявили, что аномально теплые погодные условия в начале зимы можно считать проявлением последствий глобального потепления. В будущем подобные температуры будут фиксировать в России чаще.

Общество,Михаил Локощенко,Александр Кислов,Алексей Кокорин,МГУ,РИА Ura.ru,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители