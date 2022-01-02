В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
2 часа назад

Россияне в 2022 году увидят лунное и солнечное затмения

Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН в Петербурге Николай Железнов заявил, что россияне в 2022 году смогут наблюдать частное солнечное и полное лунное затмения.

Россияне в 2022 году увидят лунное и солнечное затмения
Фото: Legion-MediaLegion-Media

«В 2022 году на территории России будут наблюдаться два затмения, частное солнечное 25 октября и полное лунное 8 ноября», — приводит ТАСС его слова.

Железнов уточнил, что в ночь со 2 на 3 января на территории России можно будет увидеть поток метеоров Квадрантиды, в мае — Аквариды, в конце августа — Персеиды и с 13 на 14 декабря — Геминиды.

«Что касается Луны, то в следующем году можно будет наблюдать два полноценных суперлуния подряд — в июне и июле», — добавил учёный.

В декабре космический аппарат госкорпорации «Роскосмос» запечатлел момент, как обширная тень накрыла Землю из-за солнечного затмения.

Общество,Роскосмос,РАН,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители