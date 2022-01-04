Необычного снеговика заметили в Подмосковье

В подмосковном дворе заметили необычного снеговика, держащего в руке розовую сумку с ветками. На шею фигуре из снега повесили галстук-бабочку, а на ноги надели обувь. Фото скульптуры выложили в Instagram-группе «ЛЮБЕРЦЫ SOS».

Фото: @lyubertsysos @lyubertsysos

«В Люберцах живут творческие люди», — оценила старания неизвестных администрация сообщества. Источник уточнил, что снеговика слепили на улице Космонавтов.

Снежную фигуру оценили комментаторы. «Какой хороший!», «Классный», — выразили свое восхищение пользователи сети.

Некоторые юзеры попытались пошутить. «Почему в общественном месте и без маски?» — с юмором поинтересовался один из пользователей, намекнув на необходимость соблюдения антиковидных мер.

Ранее необычного снеговика с посланием к россиянам обнаружили в подмосковном Реутове. На опубликованном снимке видно, что лежащая на земле фигура из снега будто бы держит табличку с надписью: «Прививайтесь, чтобы не стать снеговиком в новом году! Снеговик».