Россиянам напомнили о штрафах за запуск пиротехники

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России генерал-майор Ринат Еникеев напомнил россиянам, что запуск салютов и петард вне заранее определенных площадок может грозить административным штрафом. Об этом пишет РИА Новости.

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В Москве под запуск пиротехнических изданий было определено около сотни площадок. Сделано это было для того, чтобы исключить использование салютов и петард рядом с жилыми домами и объектами дорожной инфраструктуры.

По словам Еникеев, за игнорирование требования запускать пиротехническую продукцию в специально отведенных местах, россиянам может грозить административный штраф до 1,5 тысячи рублей.

«В условиях особого режима эта сумма может достигать до 5 тысяч рублей. Что касается должностных лиц - это до 30 тысяч рублей, что касается юридических лиц - до 200 тысяч рублей», - пояснил он.

Генерал также напомнил, что если взрыв пиротехники приведет к пожару, то возможны куда более суровые санкции, и порекомендовал россиянам быть аккуратнее в праздники.