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56 минут назад

Россиянам напомнили о штрафах за запуск пиротехники

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России генерал-майор Ринат Еникеев напомнил россиянам, что запуск салютов и петард вне заранее определенных площадок может грозить административным штрафом. Об этом пишет РИА Новости.

Россиянам напомнили о штрафах за запуск пиротехники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Москве под запуск пиротехнических изданий было определено около сотни площадок. Сделано это было для того, чтобы исключить использование салютов и петард рядом с жилыми домами и объектами дорожной инфраструктуры.

По словам Еникеев, за игнорирование требования запускать пиротехническую продукцию в специально отведенных местах, россиянам может грозить административный штраф до 1,5 тысячи рублей.

«В условиях особого режима эта сумма может достигать до 5 тысяч рублей. Что касается должностных лиц - это до 30 тысяч рублей, что касается юридических лиц - до 200 тысяч рублей», - пояснил он.

Генерал также напомнил, что если взрыв пиротехники приведет к пожару, то возможны куда более суровые санкции, и порекомендовал россиянам быть аккуратнее в праздники.

Раскрыты детали трагедии при запуске новогоднего салюта под Рязанью

Ранее на улице Нижегородской в Москве две семьи подрались из-за запуска петард на детской площадке. Конфликт начался с того, что мужчина с друзьями решил «повзрывать», однако одна из гильз упала рядом с женщиной — та испугалась и позвала брата на помощь. Брат испугавшейся хлопка пришел разобраться с хулиганами и ударил одного из оппонентов. Тот нанес ответный удар и завязалась потасовка. Через некоторое время в конфликт включились другие члены семей. Всего участниками и свидетелями драки стало около десяти человек. Остановить потасовку удалось лишь полицейским, которых вызвали на место происшествия.

Общество,Ринат Еникеев,МЧС,РИА Новости,
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