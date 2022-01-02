В России выявили 18 233 случая коронавируса

За последние сутки в России подтвердили 18 233 случая коронавируса. В 1 591 (8,7%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб.

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За последние сутки в стране подтверждено 811 смертей от последствий коронавируса, за весь период пандемии умерли 310 518 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 26 976 человек, за все время – 9 524 039.