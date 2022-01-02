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28 минут назад

МВД России: бумажный паспорт будет аннулироваться при выдаче электронного

МВД России будет аннулировать бумажный паспорт при получении электронного. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Россиянам разъяснили порядок аннулирования бумажных паспортов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорта», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, «ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина России, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться».

В МВД добавили, что выдача электронного и заграничного паспортов не взаимосвязана, поэтому два документа по-прежнему будут иметь разную юридическую силу.

Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова сообщила, что электронные паспорта в России планируют выдавать с января 2023 года.

Россиянам могут ограничить запись через «Госуслуги»

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT сообщение о планах по выдаче электронных паспортов в России.

Общество,Светлана Бессараб,Валентина Казакова,Госдума,МВД,ИТАР-ТАСС,
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