Россиянам разъяснили порядок аннулирования бумажных паспортов

МВД России будет аннулировать бумажный паспорт при получении электронного. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

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«Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорта», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, «ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина России, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться».

В МВД добавили, что выдача электронного и заграничного паспортов не взаимосвязана, поэтому два документа по-прежнему будут иметь разную юридическую силу.

Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова сообщила, что электронные паспорта в России планируют выдавать с января 2023 года.