В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
25 минут назад

Россияне заметили на улицах Москвы свинью в телогрейке

Жительница столицы заметила на улице свинью, гуляющую в стеганном костюме, напоминающем телогрейку. Фото россиянка опубликовала в Facebook-группе «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская».

На улицах Москвы заметили свинью в телогрейке
Фото: страница «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская» на Facebookстраница «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская» на Facebook

Женщина уточнила, что «утеплившийся» поросенок — ее сосед, и его зовут Кристофер. В комментариях подписчики сообщества признались, что снимок вызвал у них умиление. «Какой классный», «Красавчик», «Модник», — писали пользователи сети.

Поросенок был одет в костюм синего цвета. Одна из подписчиц пошутила, что так Кристофер маскируется под Водяного Тигра. В соответствии с китайской традицией именно он управляет наступившим 2022 годом.

Последние новости
Общество,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители