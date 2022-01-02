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1 час назад

"Желтый" уровень погодной опасности продлили в Подмосковье

«Желтый» уровень погодной опасности, который ранее объявили из-за гололедицы, был продлен в Подмосковье. Об этом рассказали в Гидрометцентре России, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

"Желтый" уровень погодной опасности продлили в Подмосковье
Фото: ТАССТАСС

Так, предупреждение действует до полудня четвертого января.

Помимо этого, в области действует предупреждение из-за сильного ветра — до девяти часов вечера третьего января. Порывы могут достигать пятнадцати метров в секунду.

Завтра в Подмосковье ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит минус двенадцать-семнадцать градусов ночью и минус семь-двенадцать днем. Похожие погодные условия ожидаются и четвертого января.

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