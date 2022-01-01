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54 минуты назад

Пенсионер с инвалидностью из Серпухова мастерит новогодние игрушки. Видео

86-летний пенсионер из Серпухова создает новогодние игрушки из подручных материалов: проволок, пенопласта, орехов и старой искусственной елки. Такое хобби Вадим Квасников придумал себе после того, как получил инвалидность из-за болезни.

Более четырех лет назад Квасников потерял одну ногу, а затем практически атрофировалась и вторая. Пенсионер признается, что сначала отчаялся, а затем понял, что руки нужно не опускать, а использовать. Так он стал сначала делать поплавки, а затем и игрушки.

"Я загрустил. Думаю, все, конец пришел, делать нечего. И мне попалась старая кукла сломанная. Я взял эту куклу, повертел в руках и вылечил ее, то есть отремонтировал. Была кукла, стала еще лучше, чем кукла. И как раз на мою, можно сказать, не беду, а счастье пришла знакомая моей жены, посмотрела эту куклу, понравилась ей", - рассказал мужчина.

Так у игрушки появился новый дом, а у пенсионера - занятие. Затем об его увлечении узнали знакомые и соседи. Они стали приходить в гости, чтобы приобрести уникальное украшение на елку или пресс-папье в виде тигра - символа наступающего года по Восточному календарю.

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