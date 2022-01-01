Пенсионер с инвалидностью из Серпухова мастерит новогодние игрушки. Видео

"Я загрустил. Думаю, все, конец пришел, делать нечего. И мне попалась старая кукла сломанная. Я взял эту куклу, повертел в руках и вылечил ее, то есть отремонтировал. Была кукла, стала еще лучше, чем кукла. И как раз на мою, можно сказать, не беду, а счастье пришла знакомая моей жены, посмотрела эту куклу, понравилась ей", - рассказал мужчина.