Виктора Пелевина заметили в Таиланде

«И мы уже не стали навязываться, просто посмотрели, как он уходит. Он дошел до конца пляжа, пляж достаточно большой, протяженностью три или четыре километра», — добавил собеседник Mash.

В ноябре 2021 года журналисты нашли тайное убежище писателя на острове Самуи в Таиланде. Согласно их данным, Пелевин живет в отеле у береговой линии уже более года. Гостиница окружена озером с одной стороны и океаном — с другой. Рядом с ней находятся большой торговый центр и буддийский храм. Кроме того, поблизости есть реабилитационный центр, который, как предполагается, был описан в романе «Непобедимое солнце».