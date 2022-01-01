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38 минут назад

Обнаружено еще одно негативное влияние пластика на здоровье человека

Пластик – упаковка, тара, разовая посуда – опасен для здоровья человека. Он повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришла группа ученых под руководством эксперта в области биомедицинских наук Калифорнийского университета Чанчэн Чжоу.

Обнаружено еще одно негативное влияние пластика на здоровье человека
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ученые выяснили, что химические элементы, которые содержатся в пластике, могут оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. Фталаты - группа веществ, которые используют для добавок в пластмассу, чтобы повысить ее свойства гибкости и прочности - провоцируют увеличение холестерина в плазме. Попадая в организм человека, фталаты вызывают экспрессию (синтез) основных белков, которые необходимы для транспортировки холестерина, что в итоге отрицательно влияет на здоровье, информирует издание Daily Express.

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Глава Росприроднадзора России Светлана Радионова на пресс-конференции на тему экологии в Туапсе оценила ситуацию с переработкой отходов в стране. Чиновница отметила, что Россия неизбежно придет к полному отказу от неперерабатываемого цветного пластика.

Радионова отметила, что в России не хватает мусороперерабатывающих мощностей, а в некоторых регионах их совсем нет. Кроме того, сортировочные станции для отходов в большинстве своем ручные, процент отбора сырья для вторичного использования на таких пунктах очень низкий. Учитывая данные факторы, руководитель Росприроднадзора подчеркнула, что России придется полностью исключить использование неперерабатываемого пластика.

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