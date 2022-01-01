Нелегальных трудовых мигрантов начнут выдворять из России

Истек период временных льготных мер, введенных Президентом Российской Федерации, когда трудовым мигрантам можно было легализовать свою трудовую деятельность по упрощенной схеме. С 1 января тех приезжих, кто этим не озаботился, начнут депортировать из страны, а не только наказывать наложением штрафа, - сообщает РИА Новости.

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Информация, размещенная ранее на сайте «МВД Медиа»,

гласила: «С 1 января 2022 года за незаконное осуществление трудовой деятельности помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей) к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд».

Иностранцам предлагалось оформить надлежащие документы.

Граждане Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины могли обратиться за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в Россию. А люди, приехавшие из государств-членов Евразийского экономического союза, могли заключить трудовые или гражданско-правовые договоры независимо от цели их приезда в Россию. Предполагалось, что все желающие должны это сделать до 31 декабря 2021 года.

С 1 января контроль за деятельностью трудовых мигрантов ужесточается. Наказывать предполагается не только тех, кто трудится без разрешительных документов, но и их работодателей. Их будут штрафовать до 800 тысяч рублей за каждого нелегального трудового мигранта.