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35 минут назад

Консьержи из Подмосковья объявили забастовку

В подмосковных Химках в многоэтажных домах консьержи объявили забастовку из-за невыплаты зарплат в течении несколько месяцев. Об этом рассказали участники группы «ВКонтакте» «Типичные Химки».

Консьержи из Подмосковья объявили забастовку
Фото:  страница «Типичные Химки» во «ВКонтакте» страница «Типичные Химки» во «ВКонтакте»

Работники отказались выходить на дежурства на улицах Панфилова, Горшина и на Юбилейном проспекте. При этом, они оставили записки с информацией о том, что им не выплачивают деньги по четыре месяца.

«И это под Новый год, оставлять людей без зарплаты! Каждый год одно и тоже! Скотство!» — отметил автор поста.

В комментариях пользователи предположили, что зарплаты не выплачивает именно управляющая компания, так как жильцы исправно каждый месяц сдают деньги, но до работников они так и не доходят.

Большинство же юзеров сошлось во мнении, что консьержам обязательно нужно выплатить все деньги, но при этом и сразу уволить. Так как в большинстве такую работу выполняют либо приезжие, которым просто нужно место для ночлега, либо пенсионерки, от которых нет никакой пользы. Взамен горожане предлагают устанавливать в домах камеры видеонаблюдения.

Ранее россияне возмутились зарплате, которую предлагали в объявлении на должность консьержа в Москве.

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