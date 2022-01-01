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27 минут назад

В РФ назвали митинги главным фактором дестабилизации общества

В России изменили государственную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». В соответствии с изменениями вовлечение в несанкционированные митинги считается одним из главных факторов дестабилизации общественно-политической обстановки в стране. Действие программы началось с 1 января 2022 года.

В России объявили главный фактор дестабилизации общества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Теперь одним из главных способов дестабилизации общественно-политической обстановки в России названо вовлечение жителей страны в несанкционированные митинги», — сообщает РИА Новости.

Отмечается, что нововведения затронули программу, которая действовала с апреля 2014 года.

Согласно программе, цели обеспечения государственной и общественной безопасности — это защита базовых прав и свобод граждан и всех форм собственности, а также «традиционных российских духовно-нравственных ценностей от противоправных посягательств». Помимо этого, в список входят укрепление гражданского мира, модернизация системы взаимодействия общества и государства, избавление от коррупции.

Общество,РИА Новости,
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