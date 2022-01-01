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8 часов назад

В России изменились правила учета электричества

С 1 января в России изменились правила учета электричества — с 2022 года в домах начнут устанавливать интеллектуальные приборы учета электроэнергии. Обеспечивать жилье современными счетчиками будут после того, как старые выйдут из строя, сообщает Минэнерго.

В России изменились правила учета электричества
Фото:  Анатолий Жданов / Коммерсантъ Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Замена оборудования пройдет поэтапно. Сначала умные приборы установят новым потребителям, а старые заменят в случае поломки, или когда истечет межповерочный интервал. Новые счетчики позволяют в режиме онлайн контролировать показания. Приборы фиксируют частоту и уровень напряжения, что помогает следить за качеством электроэнергии.

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Потребителям будет не нужно ежемесячно сдавать показания — данные будут автоматически передаваться энергокомпаниям. За установку и обслуживание приборов теперь ответственны сетевые организации. Новая технология должна улучшить качество обслуживания и сэкономить расходы.

Эффективность технологии умных счетчиков эксперты оценили еще в июле 2020 года. Среди преимуществ они назвали способность приборов избавить потребителей от необходимости каждый месяц сдавать показания. Однако для экономии средств специалисты порекомендовали технологии энергоэффективности.

Общество,Минэнерго,
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