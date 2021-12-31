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22 минуты назад

Более 160 рейсов отменили в аэропортах Москвы

Более 160 рейсов отменили в аэропортах российской столицы, ещё 14 задержаны, следует из данных портала «Яндекс.Расписания».

Более 160 рейсов отменили в аэропортах Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно опубликованной информации, в аэропорту Внуково один рейс задержан, три отменены. Ещё пять рейсов отменили в Домодедово, девять задержали.

В Шереметьево отменили 157 вылетов и задержано четыре.

Гидрометцентр ранее продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра.

Предупреждение действует в Москве и Подмосковье до 12:00 2 января.

Общество,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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