Более 160 рейсов отменили в аэропортах Москвы

Более 160 рейсов отменили в аэропортах российской столицы, ещё 14 задержаны, следует из данных портала «Яндекс.Расписания».

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Согласно опубликованной информации, в аэропорту Внуково один рейс задержан, три отменены. Ещё пять рейсов отменили в Домодедово, девять задержали.

В Шереметьево отменили 157 вылетов и задержано четыре.

Гидрометцентр ранее продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра.