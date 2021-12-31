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29 минут назад

Коллапс возник в московской гостинице при заселении гостей

В холле гостиницы «Космос» у ВДНХ в преддверии Нового года в очереди на заселение скопились десятки человек, пишет Рен ТВ.

Коллапс возник в московской гостинице при заселении гостей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В очередях оказались как приезжие, так и жители Москвы, которые решили провести новогоднюю ночь в гостинице. Как признался один из гостей, он выбрал именно «Космос» из-за «шикарного вида».

Гости стоят в очередях вместе с детьми. При этом они считают, что ситуация с учетом праздников была ожидаемая.

«Из Сочи приехал к друзьям отдохнуть на несколько дней. В связи с новогодними праздниками это было ожидаемо. Будем стоять, ждать», – сказал один из постояльцев.

Общество,РЕН ТВ,
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