Врачи 23 раза за сутки спасли от смерти россиянку

Врачи Волгоградского областного клинического кардиологического центра 23 раза за сутки спасли 31-летнюю жительницу города с редкой патологией сердца. Об этом сообщает V1.RU.
15 декабря девушка, у которой ранее не было проблем с сердцем, потеряла сознание. В кардиоцентре у нее не нашли никаких заболеваний и отпустили домой. Пациентка дошла до порога клиники и снова упала. Врачи диагностировали остановку сердца и начали срочную реанимацию.
"За сутки ее сердце останавливалось еще 23 раза. И 23 раза врачи возвращали ее к жизни", - рассказали в кардиоцентре.
Сцинтиграфия миокарда — специальное исследование сердечной мышцы — помогла обнаружить патологию левого желудочка сердца. Пациентке провели операцию и установили специальное устройство - кардиовертер-дефибриллятор, который предотвращает развитие опасных желудочковых нарушений ритма сердца.
Ранее житель Владивостока отблагодарил подарком врачей госпиталя, в котором ему спасли жизнь. Мужчина презентовал учреждению микроавтобус стоимостью больше 1 млн. рублей.