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23 минуты назад

В Волгограде врачи 23 раза за сутки спасли от смерти девушку

Врачи Волгоградского областного клинического кардиологического центра 23 раза за сутки спасли 31-летнюю жительницу города с редкой патологией сердца. Об этом сообщает V1.RU.

Врачи 23 раза за сутки спасли от смерти россиянку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

15 декабря девушка, у которой ранее не было проблем с сердцем, потеряла сознание. В кардиоцентре у нее не нашли никаких заболеваний и отпустили домой. Пациентка дошла до порога клиники и снова упала. Врачи диагностировали остановку сердца и начали срочную реанимацию.

"За сутки ее сердце останавливалось еще 23 раза. И 23 раза врачи возвращали ее к жизни", - рассказали в кардиоцентре.

Сцинтиграфия миокарда — специальное исследование сердечной мышцы — помогла обнаружить патологию левого желудочка сердца. Пациентке провели операцию и установили специальное устройство - кардиовертер-дефибриллятор, который предотвращает развитие опасных желудочковых нарушений ритма сердца.

Ранее житель Владивостока отблагодарил подарком врачей госпиталя, в котором ему спасли жизнь. Мужчина презентовал учреждению микроавтобус стоимостью больше 1 млн. рублей.

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