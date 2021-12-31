Врачи 23 раза за сутки спасли от смерти россиянку

15 декабря девушка, у которой ранее не было проблем с сердцем, потеряла сознание. В кардиоцентре у нее не нашли никаких заболеваний и отпустили домой. Пациентка дошла до порога клиники и снова упала. Врачи диагностировали остановку сердца и начали срочную реанимацию.