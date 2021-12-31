Как правильно загадать желание на Новый год

Настоятель буддистского храма Дарума-дзи на горе Шаолинь Иссин Хиросэ рассказал, как сконцентрировать свои усилия и решимость, чтобы загаданное желание сбылось, пишет «Взгляд».
В храме Дарума-дзи вопросом исполнения желаний занимаются с XVII века. По японской традиции, под Новый год тому, кто хочет загадать желание, нужно купить красную фигурку «дарума».
Загадав желание, нужно закрасить фигурке один глаз – правый со стороны загадывающего. После этого «даруму» ставят у алтаря или на любое видное место. Когда желание исполнится, можно закрасить второй глаз.
Прообразом фигурки стал рисунок первого настоятеля храма с изображением Дарума (Бодхидхармы).
В храме Дарума-дзи для исполнения желания проводят обряд «вложения души», который помогает укрепить дух, решимость и заручиться поддержкой Дарумы. В присутствии хозяина и переоблачившегося монаха над фигуркой читаются сутры, рядом воскуряют благовония. Кульминацией обряда является момент «вложения души», когда монах ставит на глазу фигурки крошечную точку. Во время обряда владелец «дарумы» должен сконцентрировать все силы и все воображение на загаданном желании.
«Эту точку потом нужно дорисовать до размеров глаза. Считается, что этот обряд еще больше повышает шансы на исполнение желания. Его еще называют церемонией «открытия глаза». Нарисовать глаз – это не просто желание, это решимость. Решимость достичь результата, добиться чего-то, стать кем-то. Когда вы рисуете глаз, вы сосредоточиваете свою решимость на этом желании. Это не просто «я хочу», это – «я сам постараюсь сделать все для исполнения этого желания». А когда желание исполнится, надо нарисовать еще один глаз и поблагодарить», – рассказал Хиросэ.
Буддисты уверены, что желания исполняет не стилизованная фигурка, а «собственные усилия и решимость».
«Глаз зарисовывают, когда есть твердая решимость идти к исполнению своего желания. Ведь это не Дарума исполняет наши желания. Их исполняет наша решимость и уверенность. Самое главное – это собственные усилия каждый день. Нарисованный глаз – это символ решимости», – пояснил настоятель храма.
Хиросэ также советует тем, у кого нет фигурки «дарума», просто нарисовать ее на бумаге. При этом в процессе рисования важно обрести решимость.
«Это может быть и не «дарума». Можно просто написать свое намерение. Важно не загадать в уме, а написать, чтобы это желание, намерение приняло форму, стало проявленным и обрело силу», - добавил настоятель.