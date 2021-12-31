Как правильно загадать желание на Новый год

«Эту точку потом нужно дорисовать до размеров глаза. Считается, что этот обряд еще больше повышает шансы на исполнение желания. Его еще называют церемонией «открытия глаза». Нарисовать глаз – это не просто желание, это решимость. Решимость достичь результата, добиться чего-то, стать кем-то. Когда вы рисуете глаз, вы сосредоточиваете свою решимость на этом желании. Это не просто «я хочу», это – «я сам постараюсь сделать все для исполнения этого желания». А когда желание исполнится, надо нарисовать еще один глаз и поблагодарить», – рассказал Хиросэ.