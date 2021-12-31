Гинцбург оценил влияние алкоголя на привившихся от COVID-19

Привившиеся от коронавируса перед Новым годом могут выпить пару бокалов шампанского без риска для выработки антител, считает директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишет ТАСС.
«Полностью в новогоднюю ночь не обязательно отказываться от алкоголя, один-два бокала <…> антителам не помешают», — рассказал Гинцбург.
Он подчеркнул, что злоупотребление алкоголем в целом плохо влияет на организм человека, угнетает работу иммунных клеток и сужает сосуды.
«У людей, которые склонны к гипертонии, это еще один дополнительный фактор риска инсультов и инфарктов. В целом алкоголь ослабляет иммунитет и впоследствии повышает подверженность заражению коронавирусом», — добавил ученый.