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19 минут назад

Гинцбург оценил влияние алкоголя на привившихся от COVID-19

Привившиеся от коронавируса перед Новым годом могут выпить пару бокалов шампанского без риска для выработки антител, считает директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишет ТАСС.

Гинцбург оценил влияние алкоголя на привившихся от COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Полностью в новогоднюю ночь не обязательно отказываться от алкоголя, один-два бокала <…> антителам не помешают», — рассказал Гинцбург.

Он подчеркнул, что злоупотребление алкоголем в целом плохо влияет на организм человека, угнетает работу иммунных клеток и сужает сосуды.

«У людей, которые склонны к гипертонии, это еще один дополнительный фактор риска инсультов и инфарктов. В целом алкоголь ослабляет иммунитет и впоследствии повышает подверженность заражению коронавирусом», — добавил ученый.

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Общество,Александр Гинцбург,ИТАР-ТАСС,
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