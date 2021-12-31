«Важно, чтобы мы не допустили травлю как в отношении Алисы, так и в отношении ее семьи. О необходимости использовать индивидуальный учебный план, который создаст наиболее комфортные условия для освоения Алисой образовательной программы, наш аппарат информировал представителей психологического факультета МГУ», - сказала Львова-Белова в эфире телеканала «Россия 24».