Уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова заявила о необходимости использовать индивидуальный учебный план для девятилетней студентки психологического факультета МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой, пишет РИА Новости.
«Важно, чтобы мы не допустили травлю как в отношении Алисы, так и в отношении ее семьи. О необходимости использовать индивидуальный учебный план, который создаст наиболее комфортные условия для освоения Алисой образовательной программы, наш аппарат информировал представителей психологического факультета МГУ», - сказала Львова-Белова в эфире телеканала «Россия 24».
Алиса Теплякова в 8 лет сдала ЕГЭ и поступила на платное отделение психологического факультета МГУ. Во время зимней сессии ее отец устроил в университете скандал после того, как девочка дала неверный ответ во время экзамена, мужчина начал прорываться через пункт охраны, напал на завкафедрой.