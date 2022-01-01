Новый 2022 год наступил на всей территории России, последнимиего встретили жители Калининградской области - самого западного региона страны. Как сообщает ТАСС, в регионе из-за коронавирусных ограничений жители предпочитают праздновать дома, в кругу семьи.

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Кроме того, в регионе в новогоднюю ночь - плюсовая температура и идет дождь, а кафе и ресторанам разрешено принимать посетителей до 02.00 по местному времени (03.00 мск).

"Массовые мероприятия в новогоднюю ночь не проводятся, не предусмотрены они и в первые дни Нового года. Не будет и фейерверка", - рассказали в администрации Калининграда.

С поздравлениями к жителям области обратился губернатор Антон Алиханов, отметив, что прошедший год был особенным для региона, который отметил 75-летие со дня образования в 1946 году. Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом.

Он также высказал слова поддержки всем россиянам, потерявшим близких из-за пандемии коронавируса. Полный текст традиционного выступления главы государства — в материале "Газеты.Ru".