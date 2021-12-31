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1 час назад

Художник Шарангович умер через несколько дней после смерти жены

Народный художник Белоруссии Василий Шарангович скончался в возрасте 82 лет, передает белорусское Общенациональное телевидение со ссылкой на семью художника.

Художник умер через несколько дней после смерти жены
Фото: Кадр из видео/АТН: новости Беларуси и мира/YoutubeКадр из видео/АТН: новости Беларуси и мира/Youtube

Несколько дней назад умерла жена Шаранговича, сам он не дожил пару недель до 83-летия.

Василий Петрович был профессором, лауреатом государственной премии Белоруссии, долгое время был ректором Академии искусств.

"Я всю жизнь любил, люблю и буду любить свою малую родину. Я хотел своим творчеством показать красоту родной земли, тех людей, с которыми жил, хотел донести образ настоящего белоруса", - говорил он на своей выставке в 2019 году.

Василий Шарангович родился в Мядельском районе Минской области. В 1966 году он закончил Белорусский театрально-художественный институт. Его работы выставляются в Национальном художественном музее Белоруссии, Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и Музее современного изобразительного искусства, директором которого Шарангович являлся долгое время.

Прощание с художником пройдет 3 января с 11:00 до 13:00 в Минске в Кафедральном соборе Сошествия Святого Духа. Похоронят Шаранговича на Восточном (Московском) кладбище.

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