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30 минут назад

Скворцова анонсировала новую вакцину от COVID

Новая российская вакцина от коронавируса «Конвасэл» может быть зарегистрирована до конца первого квартала 2022 года, рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».

Скворцова анонсировала новую вакцину от COVID
Фото: ТАССТАСС

«Мы планируем до конца этого года подать отчет. Здесь, конечно, будет решать регулятор, есть разные подходы. Если говорить, чтобы все было, это шесть месяцев наблюдения после введения. Если так, то тогда это будет до конца первого квартала, [в связи с] необходимостью наблюдений за теми, кого мы начали прививать в августе – сентябре», - сказала Скворцова, ее слова приводит ТАСС. 7

Также она отметила, что созданный на базе Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток цех рекомбинантных препаратов соответствует любым требованиям GMP и позволяет масштабировать примерно 30 миллионов доз вакцин в год.

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Разработчик вакцины - Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. В июне 2021 года завершились доклинические исследования препарата, в результате которых были доказаны ее безопасность, иммуногенность и защитный потенциал.

По словам Скворцовой, никто из получивших прививку новым препаратом до сих пор не заболел коронавирусом.

Общество,Вероника Скворцова,Федеральное медико-биологическое агентство,ИТАР-ТАСС,
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