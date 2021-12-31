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1 час назад

Советский режиссер Владимир Гориккер умер на 97-м году жизни

Советский и российский режиссер Владимир Гориккер умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщил в Facebook его сын Владимир Смелков.

Умер режиссер Владимир Гориккер
Фото: nastroy.netnastroy.net

Гориккер родился в Москве, в 1953 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа. Работал в театрах оперы и балета Одессы и Киева. Был режиссером на Всесоюзном радио. Около 25 лет проработал на киностудии имени Горького. Для участия в музыкальных фильмах привлек популярных артистов, таких, как Александр Ширвиндт, Иннокентий Смоктуновский, Вера Васильева, Владимир Басов, их дублировали звезды оперы.

Ранее сообщалось, что на 84-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР, оперная певица и актриса Лидия Захаренко. С 1966 года Захаренко была солисткой Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Общество,Владимир Гориккер,Владимир Басов,Вера Васильева,Александр Ширвиндт,Иннокентий Смоктуновский,
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