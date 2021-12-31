Умер режиссер Владимир Гориккер

Советский и российский режиссер Владимир Гориккер умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщил в Facebook его сын Владимир Смелков.

Фото: nastroy.net nastroy.net

Гориккер родился в Москве, в 1953 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа. Работал в театрах оперы и балета Одессы и Киева. Был режиссером на Всесоюзном радио. Около 25 лет проработал на киностудии имени Горького. Для участия в музыкальных фильмах привлек популярных артистов, таких, как Александр Ширвиндт, Иннокентий Смоктуновский, Вера Васильева, Владимир Басов, их дублировали звезды оперы.