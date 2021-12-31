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1 час назад

Умер брат патриарха Кирилла

Умер протоиерей Николай Гундяев – почетный настоятель Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга, брат патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщили в пресс-службе Русской православной церкви.

Умер брат патриарха Кирилла
Фото: patriarchia.rupatriarchia.ru

«30 декабря 2021 года, на 82-м году жизни, после тяжелой продолжительной болезни отошел ко Господу почетный настоятель Спасо-Преображенского собора г. Санкт-Петербурга, профессор, ректор Ленинградской духовной академии в 1986-87 гг. протоиерей Николай Гундяев, старший брат Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла», - говорится в сообщении.

Будущий священник родился 18 ноября 1940 года в Ленинграде. В 1963 году окончил Ленинградскую духовную семинарию, в 1967-м — Ленинградскую духовную академию со степенью кандидата богословия. В 1972 году получил степень доцента, а в 1975 году стал профессором духовной академии. До сентября 2004 года преподавал патрологию.

В 1976-1977 годах занимал должность заведующего аспирантурой Московской духовной академии. В 1986-1987 годах был ректором Ленинградской духовной академии.

С 1977 по 1986 год был настоятелем Спасо-Преображенского собора в Ленинграде. В 1987 году его вновь назначили настоятелем Спасо-Преображенского собора. С 2014 года стал почетным настоятелем собора.

Общество,Патриарх Кирилл,
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