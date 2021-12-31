Врач дал совет съедающим бумагу под бой курантов

Съеденная под бой курантов бумажка с новогодним желанием вреда здоровью не нанесет, считает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
«Хотя бумага не является съедобным продуктом, все же в том количестве, о котором идет речь, и раз в год эта традиция урона здоровью не нанесет», - сказал он РИА «Новости».
Врач посоветовал писать желание на совсем маленьком клочке бумаги. Лучше, чтобы она была неокрашенной.
«Пишите простым карандашом, так как в цветной бумаге и в чернилах могут содержаться неполезные красители», - добавил он.
Тяжельников также рекомендовал не смотреть телевизор во время праздничного застолья, потому что, увлекшись происходящим на экране, человек может не заметить сигналов насыщения и переесть.
Ранее специалисты предупредили о клопах и клещах в живых новогодних елях и пихтах, которые просыпаются от домашнего тепла.