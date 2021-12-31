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1 час назад

Эксперт предупредил россиян о насекомых в елках

На живых новогодних елях и пихтах могут жить насекомые, которые просыпаются от домашнего тепла, предупредил дендролог Лев Яковлев.

Россиян предупредили о "сюрпризах" в елках
Фото: DepositphotosDepositphotos

По его словам, в подавляющем большинстве случаев опасности для здоровья человека эти насекомые не представляют.

«Можно столкнуться с лесными клопами, паутинными клещами и еще несколькими видами насекомых, живущих в экосистеме хвойного леса. Действительно, попав в тепло, они просыпаются и выбираются из земли — как будто настала весна», - рассказал Яковлев «Московскому комсомольцу».

Он отметил, что обработать деревья в питомнике так, чтобы на них не было вообще никаких насекомых, невозможно – для этого понадобились бы слишком мощные и токсичные для окружающей среды инсектициды. Поэтому «очистить» ель в домашних условиях тоже нельзя.

Мусор и лабиринт: самые странные елки в мире

Яковлев подчеркнул, что реальную опасность несут только иксодовые клещи — переносчики энцефалита и боррелиоза, но их появление на новогодних деревьях маловероятно.

Он также посоветовал не ставить новогоднюю ель рядом с комнатными растениями, чтобы на них не переползали насекомые.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов предупредил, что живые ели могут быть причиной аллергии.

Общество,Лев Яковлев,Московский комсомолец,
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