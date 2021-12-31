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2 часа назад

Шеф-повар назвал способы удешевить салат оливье

Россиянам рассказали, как можно сэкономить на салате оливье и не потерять во вкусе блюда. Об этом сообщил ведущий телеканала "Еда", шеф-повар Владимир Павлов в эфире радио Sputnik. Как отметил эксперт, существует множество различных способов приготовить традиционный оливье. В частности, некоторые граждане предпочитают не варить овощи для салата, а запекать. Другие готовят блюдо с мясом, куриным бедром или филе. "Кто-то не ест мясо и заменяет его рыбой. Некоторые делают салат с йогуртом, со сметаной, чтобы он не был жирным", – продолжил Павлов.

Шеф-повар раскрыл рецепт самого дешевого оливье
Фото: depositphotos/haarmonydepositphotos/haarmony

При этом самый дешевый салат получается у тех, кто готовит его по советскому рецепту. В ингредиенты такого блюда входят колбаса, картофель, морковь, соленый огурец, репчатый лук, а также майонез, который лучше готовить самому. "Горошек лучше выбирать консервированный, потому что свежемороженый стоит дороже. Добавляете отварное яйцо, немного зелени – вот и весь оливье", – объяснил повар.

Для экономии также подойдет вегетарианский вариант оливье. При этом такой салат не должен содержать соевых продуктов, считает специалист.

Ранее заведующая отделением клинической диетологии больницы имени Виноградова Юлия Пигарева рассказала, как сэкономить на новогоднем столе. В частности, по мнению эксперта, при составлении праздничного меню стоит отказаться от колбасы.

Общество,Владимир Павлов,ИА Sputnik,
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