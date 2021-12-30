Россиянам с инвалидностью станет проще найти работу

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало законопроект, расширяющий спектр возможностей трудоустройства людей с инвалидностью. Документ опубликован в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Согласно законопроекту, теперь, если работодатель не может в счет квоты трудоустроить у себя людей с инвалидностью, то он может исполнить эту квоту при их занятости в любой другой организации в рамках соглашения с этой компанией. При этом если организация, с которой заключено соглашение, тоже имеет обязательства по этой квоте, то трудоустроенные не будут учтены в счет исполнения квоты этой компании.

Устанавливается, что квота для приема на работу инвалидов исчисляется ежегодно на очередной календарный год не позднее 1 февраля, исходя из среднесписочной численности сотрудников работодателя. В расчет не берутся работники, условия труда которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным или опасным.

Освобождаются от соблюдения квоты общественные объединения инвалидов и образованные ими организации.

Также в проекте постановления определены случаи освобождения работодателя от выполнения квоты и обозначен предельный срок трудоустройства людей с инвалидностью в счет исполнения квоты в 6 месяцев.