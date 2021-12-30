Новый вариант коронавируса «омикрон» наносит удар по мозгу, пишет «Пятый канал» со ссылкой на британских медиков.

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Новый симптом «омикрона» они описали как «туман в голове», когда пациент начинает мыслить нечетко и расплывчато, наблюдается спутанность сознания.

В настоящее время во всем мире на фоне роста заболеваемости коронавирусом ужесточают ограничения. Так с завтрашнего дня на улицах Парижа вводится строгий масочный режим. Для нарушителей предусмотрен штраф в 135 евро. Без маски на улице смогут находиться только дети, автомобилисты и те, кто занимается спортом на воздухе.