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47 минут назад

Омикрон наносит удар по мозгу

Новый вариант коронавируса «омикрон» наносит удар по мозгу, пишет «Пятый канал» со ссылкой на британских медиков.

Омикрон наносит удар по мозгу
Фото: ReutersReuters

Новый симптом «омикрона» они описали как «туман в голове», когда пациент начинает мыслить нечетко и расплывчато, наблюдается спутанность сознания.

В настоящее время во всем мире на фоне роста заболеваемости коронавирусом ужесточают ограничения. Так с завтрашнего дня на улицах Парижа вводится строгий масочный режим. Для нарушителей предусмотрен штраф в 135 евро. Без маски на улице смогут находиться только дети, автомобилисты и те, кто занимается спортом на воздухе.

В Китае впервые за 11 лет возобновили практику «позорных маршей». Четырех нарушителей в противовирусных костюмах с плакатами на шее с их именами и фотографиями провели по улицам.

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