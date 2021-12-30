Россиян будут наказывать за неполную уплату алиментов

Президент РФ Владимир Путин разрешил штрафовать граждан, которые перечисляют алименты не в полном объеме. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ.

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«Абзац первый части 1 (статьи 5.35.1 КоАП РФ„Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных граждан“) после слова „средств“ дополнить словами „в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением“», — сообщается в законе.

За частичную уплату алиментов граждан ждет штраф в размере до 20 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 150 часов или административный арест от 10 до 15 суток. При этом неплательщик может освободиться от ответственности, если погасит долг в полном объеме.