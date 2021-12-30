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20 минут назад

Смертность в России от COVID побила рекорд

В России в ноябре с диагнозом COVID умерли более 87,5 тысячи человек, что на 16% больше, чем в октябре, когда был зафиксировано максимальное количество смертей с коронавирусом с начала пандемии, свидетельствуют данные Росстата.

Смертность в России от COVID побила рекорд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, по данным ведомства, в ноябре коронавирусная инфекция как основная причина смерти зарегистрирована более чем у 80 тысяч человек. Еще у 7,4 тысячи заразившихся коронавирусом причина смерти отнесена к «прочим важным состояниям». В октябре, по уточненным данным Росстата, среди пациентов с диагнозом COVID умерли 75,5 тысячи человек (у 69,6 тысячи из них коронавирус был основной причиной).

Годом ранее в ноябре 2020 года от коронавируса как основной причины умерли 25 тысяч человек, еще у 12,5 тысячи зараженных коронавирус не был признан основной причиной смерти.

В январе-ноябре 2021 года естественная убыль населения составила более 945 тысяч человек, что на 64% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда естественная убыль составила около 574,9 тысячи человек.

Общество,Росстат,
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