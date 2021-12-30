Опубликовано видео передвижения Деда Мороза по России

В преддверии Нового года у российского Деда Мороза очень много дел и поездок. Роскомос смог составить живую инфографику передвижения по стране главного волшебника.
Видео, основанное на проделанных маршрутах Деда Мороза, опубликовали в Twitter корпорации.
«Телескоп Кубанского государственного университета научной кооперации ИПМ имени Келдыша РАН по заданию Роскосмоса зафиксировал полет Деда Мороза над Россией. Полет проходит по программе!» – подписали ролик в соцсети Роскосмоса.
На живой картинке видно, что Дед Мороз передвигается с восточной части страны в южную, делая остановки во многих городах.