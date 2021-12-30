Мейн-кун из России поразил соцсети

Кот из России завоевал популярность в интернете из-за своих гигантских размеров. О мейн-куне по имени Кефир написало издание Bored Panda.

Фото: Instagram Instagram

Владелица Кефира Юлия рассказала, что ее питомцу 1 год и 9 месяцев, он весит 12 кг. Несмотря на то, что кот кажется огромным, Юлия предполагает, что Кефир еще вырастет, ведь мейн-куны растут до трех лет.

«Забавно, как другие реагируют, когда видят кошку, потому что она огромная. Многие сначала думают, что это собака», - сказала Юлия.

По словам хозяйки Кефира, единственный его недостаток – это огромное количество шерсти, которую он оставляет по всей квартире.

При этом характер у кота – просто замечательный.

«Это супер-умный кот. Как ни странно, он может почувствовать общее настроение в доме. Кефир не мяукает, не кричит, не портит мебель. Поистине идеальный кот», - поделилась Юлия.