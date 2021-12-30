Медики поддержали идею продления школьных каникул

Врач-эксперт Тимур Пестерев заявил, что заразность омикрон-штамма коронавируса высокая среди детей, поэтому целесообразно будет продлить новогодние каникулы в школах до 16 января.
Пестерев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что такая мера поможет только среди детей, а среди взрослых нет. Однако эксперт заявил, что эффективность будет очень относительной, ведь среди детей «омикроном» болеют многие, поэтому любая изоляция – это логично.
Такого же мнения придерживается и профессор Николай Малышев. Он согласился с мнением коллег, что предложение о продлении каникул в школах будет полезным, пишет НСН.