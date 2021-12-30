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29 минут назад

Россиян будут штрафовать за отказ от эвакуации

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий эвакуироваться по требованию властей при угрозе ЧС.

Россиян будут штрафовать за отказ от эвакуации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что закон обязывает граждан РФ эвакуироваться с территории, где есть угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации от властей.

При этом закон не предусматривает принудительной эвакуации граждан из зон ЧС. Людей будут эвакуировать только в случае реальной угрозы жизни и здоровью, например, из зон пожара или наводнения, когда существуют основания полагать, что люди могут пострадать. За невыполнение предписаний об эвакуации могут оштрафовать на сумму от 1 до 30 тысяч рублей или ограничиться предупреждением.

Общество,Владимир Путин,
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