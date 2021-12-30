Россиян будут штрафовать за отказ от эвакуации

Ранее сообщалось, что закон обязывает граждан РФ эвакуироваться с территории, где есть угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации от властей.

При этом закон не предусматривает принудительной эвакуации граждан из зон ЧС. Людей будут эвакуировать только в случае реальной угрозы жизни и здоровью, например, из зон пожара или наводнения, когда существуют основания полагать, что люди могут пострадать. За невыполнение предписаний об эвакуации могут оштрафовать на сумму от 1 до 30 тысяч рублей или ограничиться предупреждением.