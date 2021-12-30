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30 минут назад

Россиян предупредили об опасности смыва салатов в унитаз

Петербургский водоканал предупредил россиян об опасности неправильной утилизации салатов после застолья. Сотрудники компании призвали не смывать еду в унитаз из-за повышенного риска засоров канализации в праздники, говорится на сайте ведомства.

Россиян предупредили об опасности смыва салатов в унитаз
Фото: PixabayPixabay

Постоянное нахождение людей дома и неправильно выброшенные продукты могут привести к локальной аварии, когда пострадает одна квартира или несколько с общим стояком. Кроме того, подобная нагрузка может вызвать остановку насосных агрегатов и вывести из строя оборудование городских очистных сооружений — тогда появится риск попадания сточных вод на улицу.

Коммунальщики посоветовали не смывать в унитаз ничего кроме водорастворимой туалетной бумаги. Все остальные отходы сотрудники водоканала призвали выкидывать в мусорное ведро. По данным компании, в 2021 году в Санкт-Петербурге 47 процентов засоров канализации пришлось на выброшенные в нее посторонние предметы. Годом ранее этот показатель был на 15 процентов меньше.

Самыми необычными предметами, которые россияне смывают в унитаз, оказались мягкие игрушки, продукты, одноразовые маски, рыболовные удочки, автомобильные щетки и упаковки от пельменей. Среди распространенных для выбрасывания в туалет коммунальщики упомянули средства личной гигиены, включая салфетки и ватные диски, а также продукты.

Общество,Водоканал Санкт-Петербурга,
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