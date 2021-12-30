Вирусолог предсказал новую волну коронавируса в России

Доктор медицинских наук, профессор Центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альштейн считает, что новый омикрон-штамм коронавируса спровоцирует в России новую волну заболеваемости, но она будет мягче, чем предыдущие, пишет «Радио 1».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России зарегистрировали 103 случая инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.
«Я думаю, новые случаи — это верхушка айсберга. Конечно, случаев уже больше, не все удается выявить. В Европе началась уже новая волна. И это скорее всего «омикрон». По-видимому, новый штамм очень заразный, поэтому он неизбежно придет к нам. Когда это произойдет, сказать трудно», — сказал Альштейн.
Он считает, что новая волна COVID-19 может быть довольно сильной. По его словам, в Европе цифры подскакивают уже до рекордных. При этом омикрон-штамм характеризуется меньшим количеством летальных исходов.
«Во сколько раз пока замерить трудно, предположительно в 2-4 раза. На фоне иммунизации он пойдет еще мягче. Я думаю, большой беды «омикрон» нам не принесет, но заболеваний будет много», — подытожил Альштейн.