Вирусолог предсказал новую волну коронавируса в России

«Я думаю, новые случаи — это верхушка айсберга. Конечно, случаев уже больше, не все удается выявить. В Европе началась уже новая волна. И это скорее всего «омикрон». По-видимому, новый штамм очень заразный, поэтому он неизбежно придет к нам. Когда это произойдет, сказать трудно», — сказал Альштейн.