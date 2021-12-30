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51 минуту назад

Ученые обнаружили связь между COVID-19 и алкоголем

Группа исследователей из Университета Питтсбурга в США обнаружила взаимосвязь между иммунитетом к COVID-19 и употреблением спиртных напитков. Работа ученых пока не прошла рецензирование, но с ее текстом можно ознакомиться на сайте препринтов medRxiv.org.

Американские исследователи пытались отыскать факторы, влияющие на частоту заражений коронавирусом среди пожилых людей. В своей работе они учитывали их психическое здоровье, соматические заболевания, употребление алкоголя и наркотических веществ. В эксперименте приняли участие 90 человек в возрасте от 55 до 103 лет.

«Лица, подвергшиеся воздействию COVID-19, но имевшие отрицательный результат теста, как правило, употребляли больше спиртных напитков, чем пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией: в среднем около одного напитка в день», — говорится в тексте исследования.

При этом ученые отметили, что наличие в прошлом расстройства, связанного с употреблением алкоголя, не повышает риск заболеть COVID-19.

Раскрыто истинное происхождение коронавируса

Также в тексте исследования указывается, что устойчивости к коронавирусу способствует употребление крепких спиртных напитков, пиво, вино и другие легкие варианты выпивки не оказывают серьезного эффекта против заболевания.

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