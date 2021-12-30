Россиянам описали основные свойства омикрона

Новый омикрон-штамм коронавируса, по разным оценкам, в три-пять раз заразнее других, а первые проявления болезни у инфицированных им наблюдаются уже на третий-пятый день после заражения. Основные свойства омикрона в четверг, 30 декабря, на заседании оперштаба по борьбе с инфекцией описала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводит ТАСС.

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва» Денис Гришкин / АГН «Москва»

Главный санитарный врач России отметила, что передача омикрона идет гораздо быстрее, а первые клинические признаки заболевания проявляются уже на третий-пятый день. Кроме того, сокращается инкубационный период.

Все существующие в России вакцины защищают от нового штамма, уточнила Попова.

Ранее 30 декабря глава Роспотребнадзора сообщила, что на сегодняшний день в стране были выявлены 103 случая заражения новым штаммом, все очаги локализованы.