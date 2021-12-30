Россиянам рассказали о погоде после Нового года

«Далее значительное понижение будет связано с дальнейшим отходом циклона на восток. С затоком холодных воздушных масс. И ночью минус 16–21. Днём — минус 10–14. Во вторник и среду очередное потепление минус три — минус восемь днём, ночью до минус 11. Такая погода будет до 5 января в Москве. В Питере такой же режим погоды, как и в Москве. На юге европейской России температурный фон около нормы», — подытожил Вильфанд.