Россиянам рассказали о погоде после Нового года

С 31 декабря в Москве и центре европейской части России ожидается значительное потепление до минус одного — минус трех градусов по Цельсию. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с News.ru.
При этом, по его словам, в субботу 1 января температура начнет опускаться, и такая тенденция сохранится до воскресенья, а затем вновь начнется потепление, которое продержится до 5 января.
Синоптик уточнил, что потепление 31 декабря будет вызвано циклонической циркуляцией.
«Москва, центр европейской России окажется на восточной периферии циклона, воздушные массы будут приносить тепло. Ночью — минус восемь — минус 10, днём 1–3 градуса ниже нуля. Облачно и небольшой снег», — пояснил Вильфанд.
Он добавил, что в новогоднюю ночь в Москве будет минус один — минус три градуса, а в Подмосковье — до минус шести. Уже с 15:00 1 января столбики термометров станут снижаться и опустятся до минус пяти градусов. 2 января температура достигнет значений в минус шесть — минус восемь градусов, по области — минус 10.
«Далее значительное понижение будет связано с дальнейшим отходом циклона на восток. С затоком холодных воздушных масс. И ночью минус 16–21. Днём — минус 10–14. Во вторник и среду очередное потепление минус три — минус восемь днём, ночью до минус 11. Такая погода будет до 5 января в Москве. В Питере такой же режим погоды, как и в Москве. На юге европейской России температурный фон около нормы», — подытожил Вильфанд.
Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал в новогоднюю ночь в Москве европейскую зиму скандинавского типа с мягким температурным фоном и глубокими сугробами.