Умер актер Владимир Поночевный

Актер и режиссер Владимир Поночевный умер от последствий коронавируса в возрасте 82 лет, сообщается на сайте «Кино-театр.ру».

«Володя Поночевный умер сегодня в 7 часов, не справившись с последствиями ковида», - написала одна из читательниц портала Наталья Лось.

Поночевный родился 13 июня 1939 года. Окончил актерский факультет ВГИК. Работал вторым режиссером на киностудии «Беларусьфильм». Снимался в картинах «Внимание! В городе волшебник!», «Сыновья уходят в бой», «Время выбрало нас», «Закон», «Каменская» и других.