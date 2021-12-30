Институт РАН потратил 3 млн рублей на изучение ада и зла

«Тема, на самом деле, совершенно стандартная для аналитической работы. Я весь этот ажиотаж в прессе вижу, но он меня удивляет, потому что он совершенно бессмысленный. В этом ничего удивительного нет. Эта тема странная только для тех, кто этими вопросами не занимается. Это научное исследование, в кабинете написано, поверьте, там ничего такого нет», - сказал Гаспаров «Подъему».