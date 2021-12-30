Институт РАН потратил 3 млн рублей на изучение ада и зла

Институт философии РАН за последние три года потратил более 3 млн рублей на изучение ада и зла, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные госзакупок.
Так, по данным портала госзакупок институт в 2021 году заказал выполнение научной работы по теме: «Является ли злом существование ада». Цена контракта составила 742 тысячи рублей. Заказчиком выступает Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт философии РАН. Закупка осуществлена у единственного поставщика. Им стал Игорь Гаспаров. Согласно данным на сайте Высшей школы экономики, Гаспаров работает в вузе с 2021 года. Он кандидат философских наук, окончил Воронежский государственный университет по специальности «История». Среди его научных публикаций – «Зло и атеизм…», «Зло и свободная воля…» и другие теологические исследования.
Сам Гаспаров удивился вниманию СМИ к своей работе. По его словам, тема статьи может показаться странной лишь дилетантам.
«Тема, на самом деле, совершенно стандартная для аналитической работы. Я весь этот ажиотаж в прессе вижу, но он меня удивляет, потому что он совершенно бессмысленный. В этом ничего удивительного нет. Эта тема странная только для тех, кто этими вопросами не занимается. Это научное исследование, в кабинете написано, поверьте, там ничего такого нет», - сказал Гаспаров «Подъему».
При этом Гаспаров отказался однозначно ответить на вопрос, является ли существование ада злом.
«В статье все изложено, я вам в двух словах не могу пересказать, к какому выводу я пришел. Подождите пару дней, сейчас она выйдет совершенно официально», - сказал ученый.
В общей сложности за три года институт философии РАН выступил заказчиком пяти подобных работ: двух в 2021 году, двух в 2020-м и еще одной в 2019 году. На все пять госзакупок институт потратил более 3 млн рублей.