В России выявили 103 случая заражения «омикроном». По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, все очаги распространения нового штамма коронавируса локализованы.

Тем не менее, она констатировала, что «омикрон» неизбежно придет в нашу страну. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Более 100 случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» выявлены в России, все очаги локализованы. Об этом в четверг, 30 декабря, проинформировала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день, несмотря на то, что уже почти два месяца мир знаком с «омикроном», у нас в стране при плотном мониторинге 103 выявления «омикрона». Это люди приехавшие или люди, очень близко с ними контактировавшие», — сообщила она в эфире телеканала «Россия-24».

Попова рассказала, что уже проводится первый скрининг тест-системы для выявления непосредственно «омикрона». «Мы тестируем всех приехавших из зон риска, из зон высокого риска мы сегодня отправляем на обсервацию, и выборочно из всех тех стран, где выявлен вирус. Количество стран увеличивается с каждым днем, но выборочное тестирование практически со всех рейсов, откуда могут привезти нам «омикрон», мы проводим», — уточнила она.

Штамм «омикрон» будет распространяться в России, это неизбежно из-за количества контактов, добавила Попова.

— ...У нас достаточное количество контактов, интенсивная миграция, это признак развития нашей экономики и останавливать это нет никакого смысла, — считает она.

Глава Роспотребнадзора при этом указала на необходимость «сделать так, чтобы наступление омикрон-штамма не стало критически тяжелым для российской системы здравоохранения».

— Мы должны очень быстро научиться его распознавать, что мы делаем сейчас. На «омикрон» буквально за неделю сделали коллеги тест-систему. И сегодня мы уже первый скрининг проводим тест-системами для пациент-диагностики real time, именно направленный на выявление конкретного штамма, именно «омикрона», — уточнила Попова.

Глава Роспотребнадзора также указала на данные о том, что значительная часть вакцин от коронавируса, в том числе «Спутник V», защищает от штамма «омикрон» и сдерживает его распространение.

«Это уже результаты исследования двух наших научно-исследовательских организаций, независимых друг от друга, что поствакцинальный иммунитет после «Спутника V» абсолютно четко достаточен для того, чтобы сдерживать распространение нового «омикрон»-штамма. Для нас это очень важно. У нас основная часть населения привита именно этой вакциной», — подчеркнула Попова.

Специалисты Роспотребнадзора и Минздрава недавно вернулись из ЮАР, где впервые был обнаружен новый штамм коронавируса «омикрон».

«Только что закончилась первая экспедиция, которая проходила по поручению президента РФ. Мы отправились в Йоханнесбург, где провели определенное количество времени для научных консультаций, для организации взаимодействия. Я уверена, что оно будет очень плодотворным, потому что те контакты, которые сложились, очень эффективны, продуктивны. Они дали много информации нам», — рассказала Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что среди заразившихся и тяжело болеющих в ЮАР практически все — невакцинированные от COVID-19, без иммунитета и люди, имеющие до момента инфицирования коронавирусом серьезные сопутствующие заболевания и их тяжелые формы.

«Все эти знания позволяют нам сегодня, как и всему миру, выработать определенный комплекс мероприятий уже сейчас», — заключила она, признав, что «омикрон» очень быстро поражает много людей. «Поэтому мы должны быть подготовлены к этому», — заявила Попова.

Вариант B.1.1.529, который получил название «омикрон», был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле и уже выявлен более чем в 100 странах. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций. Этот вариант более заразен, чем все предыдущие штаммы COVID-19. Однако смертность среди заражённых «омикроном» ниже на 75%, чем при предыдущих волнах заболеваемости коронавирусом.

Темпы распространения инфекции и вакцинации

По состоянию на 29 декабря 2021 года Россия находится на 93-м месте в мире по уровню вакцинации населения. Этот показатель составляет 45,4% (по данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data).

Число умерших от коронавируса в России возросло за последние сутки на 926, сообщили в четверг федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

За минувшие 24 часа в стране выявили 21 073 случая заражения коронавирусом. Условная летальность осталась на уровне 2,94%.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России продолжил снижение и опустился 30 декабря до 0,88, следует из подсчетов ТАСС. Индикатор показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.