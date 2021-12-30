В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
22 минуты назад

Мишустин исполнил мечту мальчика в рамках проекта "Елка желаний". Видео

Премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил мечту своего пятилетнего тезки Миши Спиридонова из Орловской области в рамках проекта "Елка желаний". Вместе с главой правительства мальчик побывал на кондитерской фабрике в четверг.

Вначале гости осмотрели сладкие экспонаты в музее фабрики "Красный октябрь". К экскурсии на производстве присоединилась и мама мальчика. Затем глава кабмина вместе с маленьким Мишей самостоятельно изготовили праздничные конфеты в форме новогодней елочки, смешивая шоколад с различными начинками.

Кроме того, гости посетили несколько фабричных цехов. Там они наблюдали за этапами производства шоколадных плиток и конфет, и даже смогли попробовать только что приготовленные изделия на вкус.

В завершение экскурсии Мишустин поблагодарил мальчика и маму за увлекательное и познавательное путешествие и поздравил их с наступающим Новым годом. В качестве подарка глава правительства вручил Мише тигренка с конфетами и конструктор.

Общество,Видео,Михаил Мишустин,Красный Октябрь,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители