Мишустин исполнил мечту мальчика в рамках проекта "Елка желаний". Видео

Премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил мечту своего пятилетнего тезки Миши Спиридонова из Орловской области в рамках проекта "Елка желаний". Вместе с главой правительства мальчик побывал на кондитерской фабрике в четверг.
Вначале гости осмотрели сладкие экспонаты в музее фабрики "Красный октябрь". К экскурсии на производстве присоединилась и мама мальчика. Затем глава кабмина вместе с маленьким Мишей самостоятельно изготовили праздничные конфеты в форме новогодней елочки, смешивая шоколад с различными начинками.
Кроме того, гости посетили несколько фабричных цехов. Там они наблюдали за этапами производства шоколадных плиток и конфет, и даже смогли попробовать только что приготовленные изделия на вкус.
В завершение экскурсии Мишустин поблагодарил мальчика и маму за увлекательное и познавательное путешествие и поздравил их с наступающим Новым годом. В качестве подарка глава правительства вручил Мише тигренка с конфетами и конструктор.