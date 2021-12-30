Мишустин исполнил мечту мальчика в рамках проекта "Елка желаний". Видео

Премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил мечту своего пятилетнего тезки Миши Спиридонова из Орловской области в рамках проекта "Елка желаний". Вместе с главой правительства мальчик побывал на кондитерской фабрике в четверг.

Вначале гости осмотрели сладкие экспонаты в музее фабрики "Красный октябрь". К экскурсии на производстве присоединилась и мама мальчика. Затем глава кабмина вместе с маленьким Мишей самостоятельно изготовили праздничные конфеты в форме новогодней елочки, смешивая шоколад с различными начинками.

Кроме того, гости посетили несколько фабричных цехов. Там они наблюдали за этапами производства шоколадных плиток и конфет, и даже смогли попробовать только что приготовленные изделия на вкус.