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34 минуты назад

Соловецкие острова признали объектом культурного наследия

Министерство культуры России включило Соловецкие острова в список памятников культуры федерального значения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соловецкие острова признали объектом культурного наследия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Включить выявленный объект культурного наследия «Соловецкий архипелаг» в единый государственный реестр объектов культурного наследия», — говорится в приказе, подписанном министром культуры Ольгой Любимовой.

Так, «Соловецкий архипелаг» признается религиозно-историческим местом XV-XX в.

В документе также говорится об утверждении границы территории Соловецкого архипелага. В него входят Большой Соловецкий, Анзер, Большая Муксалма, Малая Муксалма, Большой Заяцкий, Малый Заяцкий острова.

Ранее сообщалось, что финскую сауну включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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Общество,Ольга Любимова,ЮНЕСКО,Минкультуры,
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