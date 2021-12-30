Соловецкие острова признали объектом культурного наследия

Министерство культуры России включило Соловецкие острова в список памятников культуры федерального значения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Включить выявленный объект культурного наследия «Соловецкий архипелаг» в единый государственный реестр объектов культурного наследия», — говорится в приказе, подписанном министром культуры Ольгой Любимовой .

Так, «Соловецкий архипелаг» признается религиозно-историческим местом XV-XX в.

В документе также говорится об утверждении границы территории Соловецкого архипелага. В него входят Большой Соловецкий, Анзер, Большая Муксалма, Малая Муксалма, Большой Заяцкий, Малый Заяцкий острова.