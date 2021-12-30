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42 минуты назад

В Москве усилят масочный режим на каникулах

В Москве на новогодних каникулах в 1,5 раза увеличат количество контролеров, проверяющих соблюдение масочного режима в транспорте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ГКУ «Организатор перевозок» Владислава Султанова.

В Москве усилят масочный режим на каникулах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В новогодние праздники в транспорте Москвы увеличивается пассажиропоток, в столицу приезжают туристы. Кроме того, москвичи чаще посещают праздничные мероприятия, ходят в кафе, кино, театры», - объяснил он.

Султанов отметил, что в этот период особенно важно сохранять высокий уровень безопасности.

«Забытая в кармане или спущенная на подбородок маска бесполезна и не защищает. <…> В выходные дни мы усиливаем проверки за соблюдением масочного режима на всем транспортном комплексе», - подчеркнул он.

Только с начала декабря сотрудники «Организатора перевозок» выявили более 40 тыс. нарушений антиковидных мер. Сейчас наличие масок у пассажиров московского транспорта проверяют не менее 500 контролеров.

Штраф за отсутствие маски для посетителей магазинов и ТЦ в Москве составляет четыре тысячи рублей, для пассажиров транспорта - пять тысяч. Магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без маски.

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